Perché Spalletti ha cambiato idea e allenerà la Juve anche se disse dopo Napoli mai più in Italia

Le condizioni del contratto proposte dalla Juve e accettate dal tecnico ribadiscono la fortissima volontà dell'ex ct di "rimettere un po' di cose a posto" dopo la cocente delusione in Nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Luciano Spalletti alla Juventus potrebbe già respirare un po’ di aria di casa anche perché in bianconero c'è il suo Federico - facebook.com Vai su Facebook

? $Buffon nettissimo su $Spalletti alla $Juve: “È l’uomo giusto perché…” - X Vai su X

Perché Spalletti ha cambiato idea e allenerà la Juve anche se disse “dopo Napoli mai più in Italia” - Le condizioni del contratto proposte dalla Juve e accettate dal tecnico ribadiscono la fortissima volontà dell'ex ct di "rimettere un po' di cose ... Secondo fanpage.it

Spalletti: «Le cose non sono andate come ha detto Acerbi. Gattuso riuscirà ad arrivare al Mondiale» - L'ex ct azzurro ha vissuto alcuni mesi difficili dopo l'addio alla Nazionale, lasciando momentaneamente da ... Da ilmessaggero.it