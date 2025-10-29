Perché soltanto Trump può impedire che la tregua a Gaza finisca e il genocidio continui

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A meno di tre settimane dall’avvio del fragile cessate il fuoco a Gaza, Israele ha lanciato duri raid nella Striscia, mentre Hamas e Tel Aviv si accusano reciprocamente di aver violato l'accordo mediato dal presidente Usa, Donald Trump. Cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

