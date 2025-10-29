Perché nel primo episodio di It | Welcome to Derry ci sono tante tartarughe?
Il primo episodio di It: Welcome to Derry presenta più volte la figura della tartaruga — e questo dettaglio ha un significato molto più profondo di quanto sembri. Dopo una lunga attesa, la puntata d’esordio del prequel di IT su HBO Max è finalmente arrivata, e ne è valsa la pena. Tra la scena iniziale inquietante e il massacro al cinema, è chiaro che It: Welcome to Derry sarà terrificante quanto i film. Oltre agli spaventi, però, uno degli easter egg più interessanti del prequel lascia intendere che la serie offrirà anche nuovi approfondimenti sulla mitologia dell’universo di It. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
