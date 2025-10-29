Perché mi spaventa La conduttrice tv critica con Giorgia Meloni
La conduttrice tv contro Giorgia Meloni. Negli ultimi giorni la premier è stata al centro di numerose polemiche legate alla manovra di bilancio e alle scelte economiche del governo. Un confronto politico spesso acceso, che ha diviso l’opinione pubblica e alimentato il dibattito sui social. Ma al di là delle critiche dell’opposizione, la leader di Fratelli d’Italia ha subito attacchi anche da altri fronti. Infatti, in una intervista uscita poco fa, il popolare volto tv ha espresso pubblicamente un giudizio molto negativo nei confronti di Giorgia Meloni. “ Mi spaventa, la sua ideologia non mi appartiene – ha detto sena giri di parole la conduttrice sulla premier -. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
