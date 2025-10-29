Perché l’Ucraina ha attaccato la diga di Belgorod

Kyiv torna ad attaccare la logistica russa, e lo fa colpendo le infrastrutture acquatiche. Un attacco ucraino alla diga del bacino di Belgorod sul fiume Donets sembra aver complicato in modo significativo la logistica delle forze russe nel settore settentrionale del fronte. L’operazione condotta nei giorni scorsi, probabilmente con l’obiettivo di rallentare l’avanzata di Mosca verso la città contesa di Vovchansk, nell’oblast di Kharkiv, e secondo fonti di entrambe le parti sembra aver raggiunto almeno in parte il suo scopo. La diga di Belgorod si trova poco più di tredici chilometri a nord del confine con l’Ucraina, e l’acqua fuoriuscita ha gonfiato il corso del Donets, che attraversa Vovchansk, circa sette chilometri più a sud. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Perché l’Ucraina ha attaccato la diga di Belgorod

