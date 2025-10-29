Perché Loredana Bertè e Renato Zero avevano litigato? Mi chiese 100 milioni per la restituzione delle mie tracce

Giovani, audaci e fuori dagli schemi: Loredana Bertè e Renato Zero hanno cominciato la loro avventura artistica nello stesso periodo e sullo stesso palcoscenico, in un'Italia che non aveva ancora visto molti "ribelli" al ritmo del rock e del pop anticonformista. Condivisero serate, sogni, minigonne, chitarre e tanta voglia di esserci — senza compromessi. Loredana ricordava che "con Renato facevamo l'alba al Piper, parcheggiavamo le macchine, eravamo un trio con Mia Martini". Quella complicità fresca, fatta più di gesti che di parole, avrebbe poi raccontato decenni di musica, palchi e vita vera.

