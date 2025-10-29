Perché l’olio di cocco è un beauty elisir Anche in autunno e in inverno

Quando le temperature si abbassano e l’aria si fa più secca la nostra pelle e i capelli iniziano a chiedere aiuto. E qui entra in scena un alleato naturale e sorprendentemente versatile: l’ olio di cocco. Se d’estate è perfetto per lenire e nutrire l’epidermide dopo il sole, in autunno e inverno diventa un vero elisir di bellezza e benessere. L’olio di cocco è l’elisir naturale di cui abbiamo bisogno. Ricco di acidi grassi, vitamine E e K, e antiossidanti, l’olio di cocco è un idratante naturale che crea una barriera protettiva contro vento, freddo e smog. Applicato sulla pelle umida dopo la doccia aiuta a trattenere l’idratazione e a mantenere la cute morbida e luminosa, regalandole anche un delicato profumo che resta a lungo. 🔗 Leggi su Amica.it

