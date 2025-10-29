Perché io da napoletana non mi indigno | la tiktoker Rita De Crescenzo in tv e la polemica
Martedì 28 ottobre, Francesca Fagnani ha ospitato a "Belve" Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana ormai nota al grande pubblico. Donna eccentrica e appariscente che attrae follower e critiche con la stessa potenza. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Argomenti simili trattati di recente
Un artista sinti piemontese… che canta in napoletano. Perché il napoletano è la lingua dell’amore, la lingua delle canzoni vere. Scopri la sua voce, ascolta la sua storia. Valentino Casagrande, in arte Banfy, è la voce che sta scuotendo l’Italia. Artista di origin Vai su Facebook
RepIdee25, Serena Rossi: "Io, napoletana costretta da mio marito a un matrimonio con solo 14 persone" - L’intervista di Silvia Fumarola a Serena Rossi si è aperta con l’esibizione dell’artista che ha cantato Lucio Dalla in piazza Maggiore. Lo riporta repubblica.it