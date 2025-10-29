Martedì 28 ottobre, Francesca Fagnani ha ospitato a "Belve" Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana ormai nota al grande pubblico. Donna eccentrica e appariscente che attrae follower e critiche con la stessa potenza. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - "Perché io, da napoletana, non mi indigno": la tiktoker Rita De Crescenzo in tv e la polemica