Perché indossare unghie nere sempre Non solo ad Halloween

Amica.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono tendenze che cambiano ogni stagione, ma ce ne sono altre che sono indubbiamente destinate a durare. Di cosa parliamo? Delle unghie nere, un classico contemporaneo che mantiene sempre il proprio fascino. Non conosce fine: c’è sempre qualcuno che ama – e sfoggia – una manicure con unghie nere. E no, non solo ad Halloween. Certo, a fine ottobre l’aria si fa più fredda e l’atmosfera più cupa anche per via di Halloween, però le unghie nere godono di un fascino che affonda le radici nel mistero, così come nei simbolismi più magici e gotici. E sanno ispirare anche teorie, come quella della black nails theory. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Perché indossare unghie nere sempre. Non solo ad Halloween

