Perché il Ruanda ha deciso di ospitare nel suo campionato calcistico tre club del Sudan
All’alba di una stagione irriconoscibile, la federcalcio del Ruanda ha aperto le porte a tre club sudanesi – Al Hilal Omdurman, Al-Merrikh e Al Ahli Wad Madani – ammettendoli alla Rwanda Premier League 2025-26. È una decisione straordinaria, figlia di una guerra civile che dal 2023 ha svuotato stadi, spezzato carriere e trasformato i campi in luoghi di sepoltura. L’ingresso resta subordinato al via libera della Caf (Confédération Africaine de Football), ma Kigali ha già dato il suo sì politico e sportivo e si prepara a ricalibrare il calendario dopo quattro giornate già disputate. Non è la prima fuga: la scorsa stagione Al Hilal e Al-Merrikh hanno giocato in Mauritania, mantenendo viva la struttura dei club e la competitività della rosa, pur senza titolo ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
