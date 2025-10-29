Perché ho litigato con Cecilia La bomba di Belen Rodriguez a Belve

Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé, e lo ha fatto nel modo più esplosivo possibile. Ospite di Francesca Fagnani a Belve, la showgirl argentina si è mostrata come raramente aveva fatto in passato: senza filtri, senza paura e con la consueta ironia tagliente che da sempre la contraddistingue. Nel corso dell’intervista, Belen ha affrontato argomenti delicati della sua vita privata e professionale, tra ammissioni sorprendenti e rivelazioni che hanno fatto sobbalzare i telespettatori. Ha confessato di aver “rosicato” per alcune colleghe che, a suo dire, le avrebbero soffiato opportunità lavorative grazie a raccomandazioni e favoritismi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

