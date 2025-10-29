Perché Felipe Massa ha portato la Formula 1 in tribunale per il Mondiale 2008 | non vuole il titolo

Alla High Court di Londra è iniziato il processo intentato da Felipe Massa contro FIA, Formula 1 e Bernie Ecclestone per il Mondiale 2008. Ma l'ex pilota Ferrari non chiede di riscrivere la classifica: il vero motivo viene fuori dalle carte processuali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

