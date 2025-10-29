Perché Bancomat scommette su una stablecoin in euro

Il progetto di trasformazione dell'azienda continua, con l'obiettivo di sviluppare tecnologie in casa e sostenere modelli autonomi per il fintech europeo. 🔗 Leggi su Wired.it

perch233 bancomat scommette su una stablecoin in euro

Perché Bancomat scommette su una stablecoin in euro - Il progetto di trasformazione dell'azienda continua, con l'obiettivo di sviluppare tecnologie in casa e sostenere modelli autonomi per il fintech europeo

Bancomat cambia pelle: nel 2026 il circuito diventa piattaforma digitale e lancia la sua stablecoin - BANK, l'azienda italiana scommette su un modello di moneta digitale sicuro, regolato e totalmente integrato nel circuito bancario europeo

Ora sono le banche a puntare sulle crypto: una nuova stablecoin in euro è pronta al debutto - Non una delle tante criptovalute imprevedibili, ma una stablecoin denominata in euro, conforme al regolamento MiCAR ed emessa dalle banche.

