Per Viktor Orban premier ungherese Ilaria Salis è una criminale e deve stare in galera
Ilaria Salis? “Una criminale, dovrebbe stare in galera”. Così Viktor Orban, premier ungherese, intervistato il 28 ottobre da Retequattro per la trasmissione “10 Minuti”, durante la quale si è parlato soprattutto di politica internazionale e guerra in Ucraina ma si è toccato anche il tema. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
