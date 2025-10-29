Arezzo, 29 ottobre 2025 – In occasione del fine settimana di Fiera Antiquaria sabato 1 e domenica 2 novembre, la Casa Museo Ivan Bruschi - parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo - offrirà l'ingresso gratuito a tutti i visitatori, e stendendo così la consueta gratuità dell'iniziativa Domenica al Museo del Ministero della Cultura e in linea con le quattro sedi di Gallerie d'Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo. Un modo per celebrare al meglio la giornata di festa del 1° novembre, offrendo a cittadini e turisti l'occasione per scoprire la nuova mostra Fantasie Déco. Opere dalla collezione d'arte di Fondazione CR Firenze con speciali visite guidate alle 11 e alle 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Per la Fiera Antiquaria ingresso gratuito alla mostra Fantasie Déco a Casa Bruschi