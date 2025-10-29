Per Israele Francesca Albanese è una strega E l'Italia la attacca | Il suo rapporto non è credibile

Durante la presentazione del nuovo rapporto a New York, l'ambasciatore italiano all'Onu Massari ha attaccato pesantemente la giurista. Il rappresentante di Israele: "Sei una strega che fa incantesimi". La replica: "Dovete rispondere dei vostri crimini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

