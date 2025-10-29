Per Israele Francesca Albanese è una strega E l'Italia la attacca | Il suo rapporto non è credibile

Durante la presentazione del nuovo rapporto a New York, l'ambasciatore italiano all'Onu Massari ha attaccato pesantemente la giurista. Il rappresentante di Israele: "Sei una strega che fa incantesimi". La replica: "Dovete rispondere dei vostri crimini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Un rapporto rivoluzionario, redatto dalla relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese, afferma che il genocidio perpetrato da Israele è . Viene reso possibile dalla complicità degli Stati che hanno “consentito viol Vai su Facebook

Per Israele “Francesca Albanese è una strega”. E l’Italia la attacca: “Il suo rapporto non è credibile” - Durante la presentazione del nuovo rapporto a New York, l'ambasciatore italiano all'Onu Massari ha attaccato pesantemente la giurista ... Scrive fanpage.it

Raid durante la tregua tra Israele e Hamas, Francesca Albanese annovera l'Italia tra i "complici di genocidio" - Francesca Albanese commenta i nuovi raid di Israele su Gaza e la fragile tregua con Hamas e accusa l'Italia di complicità nel genocidio ... Secondo virgilio.it

“Si divideranno le spoglie di Gaza”: la denuncia di Francesca Albanese - Le dure accuse della relatrice dell'Onu per i diritti umani Francesca Albanese. Riporta newsmondo.it