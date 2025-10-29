Per il Corsport sarebbero bastati anche i primi due replay per certificare il tocco di Juan Jesus
Le due moviole di Matteo Pierelli ed Edmondo Pinna su Gazzetta e Corriere dello Sport certificano il rigore concesso al Lecce nella sfida contro il Napoli. Anzi Pinna scrive che sarebbero bastati anche solo i primi replay per decretarlo La moviola della Gazzetta. “L’episodio principale della partita al 50’. Sul colpo di testa di Gaspar, Juan Jesus tocca la palla con il braccio largo, fuori dalla figura. Dopo essere stato chiamato al Var (revisione lunga per trovare l’immagine più chiara), Collu giustamente concede il rigore al Lecce, che poi Camarda sbaglierà. In precedenza, dopo sette minuti, brutto intervento di Pierotti sulla caviglia di Olivera: manca un giallo evidente al giocatore del Lecce”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
