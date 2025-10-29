Per i piccoli furti ora c’è l’alibi Fassino | non vanno puniti

L’Appello ribalta la condanna e afferma il principio di eguaglianza: se si può riconoscere la tenuità a un ex ministro per 500 euro di profumo, non si può negarla a un pensionato per 8 euro di cibo per gatti. 🔗 Leggi su Laverita.info

