PER apre la campagna elettorale per le regionali | Noi come Davide contro Golia

Stamattina, all’Hotel Terminus di Napoli, la lista PER ha aperto ufficialmente la propria campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Campania. La conferenza si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare Mimmo Jodice e James Senese, scomparsi nelle ultime. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giovanni Porcelli apre campagna elettorale con De Luca: “Tra i consiglieri più seri e competenti del Consiglio regionale" Vai su Facebook

Valeria Mantovan apre la campagna elettorale e fa il pienone - Si è aperta venerdì sera, nella sala Eracle di Porto Viro, la campagna elettorale di Valeria Mantovan, assessore regionale uscente e candidata alle prossime elezioni regionali del Veneto con Fratelli ... Scrive polesine24.it

Regionali Puglia 2025, al via la campagna elettorale: sei candidati da Ostuni per un posto nel Consiglio regionale - Quattro candidati presidenti, 12 liste e 565 aspiranti consiglieri. Secondo ostuninotizie.it

Regionali Puglia, ecco perché potrebbe non esserci una lista Lobuono - Ma potrebbe non esserci spazio per la lista civica di Luigi Lobuono. Riporta policymakermag.it