Peppe Iodice al cimitero di Cercola | al via le riprese di Mi batte il Corazon

Tempo di lettura: 3 minuti Sono ufficialmente iniziate le riprese di Mi batte il corazon, primo film interpretato da Peppe Iodice e diretto da Francesco Prisco, entrambi autori della sceneggiatura insieme a Francesco Burzo e Marco Critelli. Il lungometraggio, prodotto da Run Film in collaborazione con realtà vicine al comico come il Teatro Troisi, trae ispirazione dallo spettacolo teatrale Ho visto Maradona e porta sullo schermo un racconto che mescola commedia e riflessione sociale. Cast e prima apparizione cinematografica in famiglia. Accanto a Peppe Iodice il cast annovera Francesco Procopio, Ivana Lotito, Yari Gugliucci, Gianni Ferreri, Francesco Mastandrea, Antonio Milo e Maria Bolignano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Peppe Iodice al cimitero di Cercola: al via le riprese di “Mi batte il Corazon”

