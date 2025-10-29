Pensioni di novembre pagamenti al via da lunedì negli uffici postali della provincia

Agrigentonotizie.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 3 novembre Poste Italiane avvierà i pagamenti delle pensioni del mese in tutti i 73 uffici postali della provincia di Agrigento. Le somme saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

pensioni novembre pagamenti viaPensioni novembre 2025, slitta il pagamento: la nuova data dell’Inps - Il prossimo mese l'accredito degli assegni pensionistici è destinato a slittare. Riporta diregiovani.it

pensioni novembre pagamenti viaPagamento pensioni a Novembre 2025 in ritardo: cambiano le date - Ecco i dettagli e qual è il nuovo calendario dell'erogazione degli assegni per il sesto mese dell'anno. Riporta ticonsiglio.com

pensioni novembre pagamenti viaPensioni, a novembre aumenti e stop tasse. Cosa c’è nel cedolino e data di pagamento - E intanto la data di pagamento slitta alla prossima settimana. money.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pensioni Novembre Pagamenti Via