Pensioni di novembre pagamenti al via da lunedì negli uffici postali della provincia

Da lunedì 3 novembre Poste Italiane avvierà i pagamenti delle pensioni del mese in tutti i 73 uffici postali della provincia di Agrigento. Le somme saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

