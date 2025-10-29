Pensioni 2026 ultime da Durigon | ‘Importante mandare in pensione gli over 60’

Le ultime dichiarazioni di Durigon, sottosegretario al lavoro leghista, lasciano un mix tra amaro in bocca e perplessità, nel post pubblicato sulla sua pagina social, Durigon parla dell’importanza di mandare in pensione le persone over 60, affermazione che fa sorridere i lavoratori, si fa per dire, dal momento che, fanno notare i migliaia di commenti piovuti sotto, la legge di Bilancio ha eliminato Quota 103 e Opzione donna. Si parla di mandare in pensione prima i lavoratori e dell’ i mportanza della flessibilità per garantire l’ingresso ai giovani in azienda e poi si eliminano in Legge di bilancio le uniche misure di flessibilità attuali. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

