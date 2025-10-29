Pena ridotta da otto mesi a una multa per Baby Gang e Simba La Rue
Il trapper Baby Gang (Zaccaria Mouhib) dovrà pagare una multa di 2600 euro per i disordini avvenuti il 12 luglio 2021 davanti alla discoteca Old Fashion, quando i responsabili del locale gli avevano vietato l’ingresso. Lo ha stabilito oggi (mercoledì) la corte d’appello di Milano alla fine del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
