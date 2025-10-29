Pedopornografia realizza materiale con l’uso dell’Ia | arrestato 52enne
(Adnkronos) – La polizia di Stato ha arrestato a Venezia un 52enne con l'accusa di produzione di immagini pedopornografiche generate mediante l’utilizzo di strumenti di Intelligenza artificiale. Le indagini sono cominciate da una segnalazione di una organizzazione internazionale per la tutela dei minori online, riguardante la possibile detenzione da parte dell’indagato di materiale digitale di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
