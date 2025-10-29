Pedopornografia foto realizzate con l' IA | un arresto
Nell’ambito di un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano di 52 anni, residente nel capoluogo lagunare, responsabile della produzione di immagini pedopornografiche generate mediante l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale. L’attività investigativa, condotta dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Venezia, ha preso avvio da una segnalazione trasmessa da un’ organizzazione internazionale per la tutela dei minori online, riguardante la possibile detenzione da parte dell’indagato di materiale digitale di sfruttamento sessuale minorile. 🔗 Leggi su Lapresse.it
