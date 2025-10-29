Pedoporno con l' IA arrestato 52enne
10.26 Un 52enne è stato arrestato a Venezia dalla Polizia, con l'accusa di avere prodotto e diffuso oltre 900 file pedopornografici realizzati con l'intelligenza artificiale. Tutto è partito da un'indagine 'tradizionale': l'uomo era stato segnalato come possibile detentore e fruitore di materiale pedoporno, effettivamente trovato sul suo pc. Nelle immagini, nessuna persona reale, ma le scene create con l'IA erano realistiche e molto esplicite, difficilmente distinguibili da foto vere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
