Pedoporno con l' IA arrestato 52enne

10.26 Un 52enne è stato arrestato a Venezia dalla Polizia, con l'accusa di avere prodotto e diffuso oltre 900 file pedopornografici realizzati con l'intelligenza artificiale. Tutto è partito da un'indagine 'tradizionale': l'uomo era stato segnalato come possibile detentore e fruitore di materiale pedoporno, effettivamente trovato sul suo pc. Nelle immagini, nessuna persona reale, ma le scene create con l'IA erano realistiche e molto esplicite, difficilmente distinguibili da foto vere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it