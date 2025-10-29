Pechino Express 13 | Francesco Paolantoni pronto alla nuova avventura con Biagio Izzo

Chi si prepara a partire per la nuova edizione di Pechino Express? Tra i protagonisti c'è Francesco Paolantoni, volto amatissimo della tv italiana, che non sembra conoscere pause nonostante una carriera ricca di successi. Dopo anni di apparizioni televisive continue, il comico non vuole fermarsi e intende sfruttare al massimo questo momento fortunato. E con chi affronterà il viaggio? Ovviamente con Biagio Izzo, con cui ha condiviso la conduzione di Stasera tutto è possibile, programma che tornerà presto con Stefano De Martino alla guida. "Con Biagio Izzo già il viaggio fin là sarà una tragedia".

