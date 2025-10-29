Pd Prodi | leadership si conquista con programma chiaro

Milano, 29 ott. (askanews) – “Io dico che la leadership si conquista, soprattutto quando ci sono metà degli italiani che si astengono, dicendo loro: ‘Io voglio fare questo, questo e questo’. Uno deve avere un ampio spettro d’interesse”. Lo dice Romano Prodi a Circo Massimo in onda stasera sul Nove. “Quello che sta avvenendo adesso nel Pd è interessante: finalmente si comincia ad avere una articolazione. Non si è ancora arrivati ad approfondire programmi, ma c’è un’articolazione nella discussione e nelle posizioni. Noi facemmo la Fabbrica del programma: decine di migliaia di persone sono state chiamate” a partecipare, perchè “la democrazia vuol dire popolo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it