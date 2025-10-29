Pd Prodi | leadership si conquista con programma chiaro
Milano, 29 ott. (askanews) – “Io dico che la leadership si conquista, soprattutto quando ci sono metà degli italiani che si astengono, dicendo loro: ‘Io voglio fare questo, questo e questo’. Uno deve avere un ampio spettro d’interesse”. Lo dice Romano Prodi a Circo Massimo in onda stasera sul Nove. “Quello che sta avvenendo adesso nel Pd è interessante: finalmente si comincia ad avere una articolazione. Non si è ancora arrivati ad approfondire programmi, ma c’è un’articolazione nella discussione e nelle posizioni. Noi facemmo la Fabbrica del programma: decine di migliaia di persone sono state chiamate” a partecipare, perchè “la democrazia vuol dire popolo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
Prodi sconfessa Schlein: "Non c'è alternativa a Meloni. Il centrosinistra ha girato le spalle all'Italia. La democrazia non è a rischio". L'ex premier a “Otto e Mezzo” Vai su Facebook
Pd: Prodi, 'finalmente si inizia a discutere, leadership si conquista dicendo che vuoi fare' - "Io dico che la leadership si conquista, soprattutto quando metà degli italiani si astengono, quando si dice 'io voglio fare questo, questo e questo'. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Pd, Prodi: leadership si conquista con programma chiaro - (askanews) – “Io dico che la leadership si conquista, soprattutto quando ci sono metà degli italiani che si astengono, dicendo loro: ‘Io voglio fare questo, questo e questo’. Riporta askanews.it
Schlein in bilico, la crisi di leadership nel centrosinistra e l’avvertimento di Prodi - Prima o poi arriveranno le Politiche e nel Pd pare finita la pazienza di chi sperava nel nuovo corso di Elly. Da lettera43.it