Pd in pressing su Giani | Bezzini entri in Giunta

E’ un appello forte quello del Pd di Siena e della sua provincia al presidente della Regione Eugenio Giani, affinché venga data rappresentatività al territorio dentro la Giunta. La Direzione dell’Unione Comunale Pd di Siena lunedì sera si è riunita per esaminare i risultati delle elezioni regionali alla luce dei dati numerici, politici e sociali, con particolare attenzione al rapporto tra il partito e la comunità senese. "Dall’analisi emerge con chiarezza che il Pd si conferma prima forza politica a Siena, con risultati solidi e diffusi in gran parte dei seggi cittadini – afferma l’Unione comunale –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pd in pressing su Giani: "Bezzini entri in Giunta"

Approfondisci con queste news

Pd in pressing su Giani: "Bezzini entri in Giunta" - E’ un appello forte quello del Pd di Siena e della sua provincia al presidente della Regione Eugenio Giani, affinché venga data rappresentatività al territorio dentro la Giunta. Da msn.com

Regione: il Pd di Siena chiede la conferma di Bezzini alla Sanità - Dalla direzione dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Siena riceviamo e pubblichiamo. Scrive ilcittadinoonline.it

PD Sarteano: "Bezzini sia riconfermato alla Sanità” - Si è riunita ieri sera (23 ottobre 2025) alle Casa del Popolo di Sarteano l’assemblea degli iscritti e simpatizzanti del Pd di Sarteano per analizzare i dati relativi al voto regionale che ha portato ... Come scrive radiosienatv.it