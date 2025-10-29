PayPal e OpenAI siglano un nuovo accordo | l’AI impara a fare shopping

Tuttoandroid.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PayPal e ChatGPT integrano i propri sistemi per dare vita a una nuova fase dell'intelligenza artificiale agentica. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

paypal e openai siglano un nuovo accordo l8217ai impara a fare shopping

© Tuttoandroid.net - PayPal e OpenAI siglano un nuovo accordo: l’AI impara a fare shopping

Scopri altri approfondimenti

paypal openai siglano nuovoPayPal e OpenAI siglano un nuovo accordo: l’AI impara a fare shopping - PayPal e ChatGPT integrano i propri sistemi per dare vita a una nuova fase dell'intelligenza artificiale agentica. Lo riporta tuttoandroid.net

paypal openai siglano nuovoPayPal e OpenAI uniscono le forze: presto sarà possibile acquistare e pagare direttamente su ChatGPT - PayPal collaborerà con OpenAI per integrare i pagamenti direttamente in ChatGPT attraverso il nuovo sistema Instant Checkout e il protocollo open- msn.com scrive

paypal openai siglano nuovoPayPal annuncia la partnership con OpenAI per i pagamenti su ChatGPT, che cosa sappiamo? - Le azioni della fintech sono salite del 10% e sono state riviste al rialzo le sue previsioni di utili per l'anno, oltre ad aver annunciato il suo primo dividendo nei 27 anni di storia ... Secondo startupitalia.eu

Cerca Video su questo argomento: Paypal Openai Siglano Nuovo