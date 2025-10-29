Pavia la sede dei pompieri fa acqua | Amianto e perdite idriche in caserma sicurezza a rischio
Pavia, 29 ottobre 2025 – Amianto, locali inadeguati e un inaccettabile spreco idrico: la sede del C omando provinciale dei vigili del fuoco, da tempo afflitta da molteplici criticità, ora secondo le organizzazioni sindaca li metterebbe a rischio la sicurezza pubblica e l’operatività del Corpo. Lo hanno messo nero su bianco Conapo, Uilpa Vvf, Fp-Cgil vvf e Fns-Cisl che ieri hanno denunciato con forza “la totale assenza di risposte da parte delle autorità e degli enti competenti in merito alle gravissime e molteplici criticità che da tempo affliggono il Comando provinciale di via Campari, compromettendo l’efficacia del soccorso e la sicurezza del personale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
