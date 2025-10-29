Paura in via XXIV Maggio molotov nella notte contro una pasticceria
Una molotov è stata lanciata contro 'L'Atelier del dolce', in via XXIV maggio a Parma, quartiere Lubiana. La scorsa notte, verso le 2:30, qualcuno ha tirato una bottiglia in plastica contenente liquido infiammabile, spaccando la finestra sul retro del laboratorio artigianale. In fiamme il bagno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
