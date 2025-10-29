Paura a Luxor nave da crociera va a fuoco sul Nilo | a bordo c’erano 80 italiani video

Risultano tutti in buono stato di salute gli italiani che si trovavano a bordo della nave da crociera andata a fuoco nella serata di ieri sul Nilo, nei pressi di Luxor. Lo ha comunicato la Farnesina, che ha immediatamente attivato l’ambasciata al Cairo, che a sua volta si è messa fin da subito in contatto con le autorità egiziane e con il console onorario a Luxor per verificare le condizioni degli italiani, circa 80. Tre membri dell’equipaggio, invece, risultano feriti. Nave da crociera a fuoco sul Nilo: in salvo gli 80 italiani. Dopo la prima assistenza offerta nella serata di ieri, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Adnkronos, il Console d’Italia al Cairo stamattina incontrerà i nostri connazionali, offrendo la possibilità di tornare anticipatamente a casa per coloro che non vorranno continuare la crociera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

