Paupisi migliorano le condizioni di Antonia | la 17enne lascia la terapia intensiva

Tempo di lettura: < 1 minuto Arrivano notizie incoraggianti sullo stato di salute di Antonia Ocone, 17enne di Paupisi, a quattro settimane dalla brutale aggressione subita dal padre. Nella giornata di oggi, la giovane è stata trasferita dal reparto di Terapia Intensiva alla U.O.C. di Neuroriabilitazione della Neuromed di Pozzilli, dove è ricoverata dallo scorso 30 settembre. Secondo quanto riportato nel bollettino odierno, Antonia è sveglia e mostra “momenti di collaborazione, riuscendo in alcuni casi a eseguire semplici comandi”. I medici segnalano la presenza di un deficit motorio al lato destro del corpo, che interessa sia l’arto superiore che quello inferiore, oltre a “un quadro di afasia atipica e modica disfagia” si legge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

