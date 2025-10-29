Patto Regione e Anci su Dop e Igp | Valorizziamo le nostre eccellenze
Rafforzare la promozione del patrimonio enogastronomico regionale, con particolare attenzione alle produzioni agroalimentari a qualità regolamentata – Dop, Igp, Doc e Igt – e valorizzare il legame tra eccellenze enogastronomiche, cultura e territorio. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato ieri tra Regione e Anci Emilia-Romagna, che impegna Comuni e amministrazione regionale a collaborare per sostenere, in modo coordinato e capillare, la conoscenza delle produzioni tipiche e del sistema agroalimentare regionale. Il protocollo, sottoscritto dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, e dal presidente di Anci Emilia-Romagna, Marco Panieri, definisce un quadro di lavoro condiviso che prevede campagne di informazione e sensibilizzazione, attività di educazione alimentare, iniziative di comunicazione e promozione sui mercati nazionali e internazionali, eventi territoriali dedicati e azioni di sostegno al consumo e all’utilizzo dei prodotti Dop e Igp nelle manifestazioni e nei progetti promossi dalle amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nuovo passo avanti nel Patto Territoriale per la valorizzazione della Ski Area #Valmalenco. L’importo complessivo degli interventi ammonta a 20.506.911 euro. La Valmalenco fa squadra con Regione Lombardia e si attrezza per accrescere le proprie attratti - facebook.com Vai su Facebook
"Il Patto educativo oggi siglato assieme a tredici protagonisti della formazione, è un impegno collettivo per costruire una visione comune di educazione ambientale in tutto il Friuli Venezia Giulia". Così @F_Scoccimarro alla firma nella sede @ARPAFVG https: - X Vai su X
Patto Regione e Anci su Dop e Igp: "Valorizziamo le nostre eccellenze" - Rafforzare la promozione del patrimonio enogastronomico regionale, con particolare attenzione alle produzioni agroalimentari a qualità regolamentata – Dop, Igp, Doc e Igt – e valorizzare il legame tra ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Regione e Anci insieme per valorizzare le produzioni Dop e Igp dell’Emilia-Romagna, al via un protocollo d’intesa - Rafforzare la promozione del patrimonio enogastronomico regionale, con particolare attenzione alle produzioni agroalimentari a qualità regolamentata – Dop, Igp, Doc e Igt – e valorizzare il legame tra ... Da sassuolo2000.it
Patto di stabilità e fondi: il sindaco di Silanus chiede il coinvolgimento di Anci sulla distribuzione - Dopo la clamorosa denuncia fatta i giorni scorsi, il sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca, con una lettera, coinvolge il presidente dell'Anci Sardegna, Daniela Falconi, per accertare se ci siano ... Secondo unionesarda.it