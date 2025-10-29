Patto Regione e Anci su Dop e Igp | Valorizziamo le nostre eccellenze

Ilrestodelcarlino.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafforzare la promozione del patrimonio enogastronomico regionale, con particolare attenzione alle produzioni agroalimentari a qualità regolamentata – Dop, Igp, Doc e Igt – e valorizzare il legame tra eccellenze enogastronomiche, cultura e territorio. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato ieri tra Regione e Anci Emilia-Romagna, che impegna Comuni e amministrazione regionale a collaborare per sostenere, in modo coordinato e capillare, la conoscenza delle produzioni tipiche e del sistema agroalimentare regionale. Il protocollo, sottoscritto dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, e dal presidente di Anci Emilia-Romagna, Marco Panieri, definisce un quadro di lavoro condiviso che prevede campagne di informazione e sensibilizzazione, attività di educazione alimentare, iniziative di comunicazione e promozione sui mercati nazionali e internazionali, eventi territoriali dedicati e azioni di sostegno al consumo e all’utilizzo dei prodotti Dop e Igp nelle manifestazioni e nei progetti promossi dalle amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

patto regione e anci su dop e igp valorizziamo le nostre eccellenze

© Ilrestodelcarlino.it - Patto Regione e Anci su Dop e Igp: "Valorizziamo le nostre eccellenze"

Leggi anche questi approfondimenti

patto regione anci dopPatto Regione e Anci su Dop e Igp: "Valorizziamo le nostre eccellenze" - Rafforzare la promozione del patrimonio enogastronomico regionale, con particolare attenzione alle produzioni agroalimentari a qualità regolamentata – Dop, Igp, Doc e Igt – e valorizzare il legame tra ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Regione e Anci insieme per valorizzare le produzioni Dop e Igp dell’Emilia-Romagna, al via un protocollo d’intesa - Rafforzare la promozione del patrimonio enogastronomico regionale, con particolare attenzione alle produzioni agroalimentari a qualità regolamentata – Dop, Igp, Doc e Igt – e valorizzare il legame tra ... Da sassuolo2000.it

Patto di stabilità e fondi: il sindaco di Silanus chiede il coinvolgimento di Anci sulla distribuzione - Dopo la clamorosa denuncia fatta i giorni scorsi, il sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca, con una lettera, coinvolge il presidente dell'Anci Sardegna, Daniela Falconi, per accertare se ci siano ... Secondo unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Patto Regione Anci Dop