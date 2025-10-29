Patto per l' Abruzzo abbandona l' aula | Non saremo complici di questo modo di gestire le casse della Regione

Chietitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno abbandonato l'aula del consiglio regionale i consiglieri del Patto per l'Abruzzo in segno di protesta, spiegano, “dopo l’ennesimo rinvio dei lavori del Consiglio regionale da parte della maggioranza, spaccata sugli emendamenti finanziari legati alla legge per la disciplina delle cooperative. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

patto abruzzo abbandona aulaPatto per l’Abruzzo abbandona l’aula: “non saremo complici di questo modo di gestire le casse della Regione” - "L’opposizione in Consiglio regionale abbandona l’aula, dopo l’ennesimo rinvio dei lavori del Consiglio regionale da parte della maggioranza, spaccata ... Come scrive marsicalive.it

CONSIGLIO REGIONALE: PATTO PER L’ABRUZZO ABBANDONA L’AULA, “NON SAREMO COMPLICI” - Così, in una nota, i consiglieri regionali di opposizione che compongono il “Patto per l’Abruzzo”, guidato d ... Segnala abruzzoweb.it

“PRIMA COMMISSIONE CHIUDE IN ANTICIPO”: PATTO PER L’ABRUZZO, “MAGGIORANZA SI SPACCA” - L’AQUILA – “Si spaccano le forze politiche di maggioranza nel corso della I Commissione consiliare che è stata chiusa anticipatamente dal presidente Vincenzo D’Incecco senza licenziare tutti i punti a ... Lo riporta abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Patto Abruzzo Abbandona Aula