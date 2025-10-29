Patto per l' Abruzzo abbandona l' aula | Non saremo complici di questo modo di gestire le casse della Regione
Hanno abbandonato l'aula del consiglio regionale i consiglieri del Patto per l'Abruzzo in segno di protesta, spiegano, “dopo l’ennesimo rinvio dei lavori del Consiglio regionale da parte della maggioranza, spaccata sugli emendamenti finanziari legati alla legge per la disciplina delle cooperative. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Si spaccano le forze politiche di maggioranza nel corso della I Commissione consiliare che è stata chiusa anticipatamente dal Presidente D’Incecco senza licenziare tutti i punti all’ordine del giorno", così i consiglieri regionali del Patto per l’Abruzzo. Vai su Facebook
Patto per l’Abruzzo abbandona l’aula: “non saremo complici di questo modo di gestire le casse della Regione” - "L’opposizione in Consiglio regionale abbandona l’aula, dopo l’ennesimo rinvio dei lavori del Consiglio regionale da parte della maggioranza, spaccata ... Come scrive marsicalive.it
CONSIGLIO REGIONALE: PATTO PER L’ABRUZZO ABBANDONA L’AULA, “NON SAREMO COMPLICI” - Così, in una nota, i consiglieri regionali di opposizione che compongono il “Patto per l’Abruzzo”, guidato d ... Segnala abruzzoweb.it
“PRIMA COMMISSIONE CHIUDE IN ANTICIPO”: PATTO PER L’ABRUZZO, “MAGGIORANZA SI SPACCA” - L’AQUILA – “Si spaccano le forze politiche di maggioranza nel corso della I Commissione consiliare che è stata chiusa anticipatamente dal presidente Vincenzo D’Incecco senza licenziare tutti i punti a ... Lo riporta abruzzoweb.it