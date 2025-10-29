Patto educativo del Casentino importanti progetti per l’inclusione e i giovani del casentino a un anno dalla sottoscrizione

Arezzo, 29 ottobre 2025 –  A circa un anno e mezzo dalla sottoscrizione del Patto educativo territoriale del Casentino, ieri presso la sala Polivalente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, ex Ospedale Santa Maria della Misericordia, si è svolta la riunione del tavolo di coordinamento del Patto per fare il punto sui lavori svolti e sulle nuove prospettive.  A una sala piena di rappresentanti di associazioni culturali, insegnanti, imprenditori e operatori pubblici, hanno portato le loro relazioni tanti rappresentanti istituzionali. Eleonora Ducci Assessora all’istruzione del Comuni Montani del Casentino ha aperto i lavori, Giovanna del Gobbo del Dipartimento della Formazione UNIFI ha coordinato la tavola rotonda sulle potenzialità e i possibili sviluppi del Patto, Daniela Nocentini Responsabili dei Servizi alla Persona dell’Unione dei Comuni e Andrea Rossi hanno parlato di risorse da e per il patto e Filippo Boni consigliere regionale ha fatto le considerazioni finali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

