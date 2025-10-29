Patto educativo del Casentino importanti progetti per l’inclusione e i giovani del casentino a un anno dalla sottoscrizione
Arezzo, 29 ottobre 2025 – A circa un anno e mezzo dalla sottoscrizione del Patto educativo territoriale del Casentino, ieri presso la sala Polivalente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, ex Ospedale Santa Maria della Misericordia, si è svolta la riunione del tavolo di coordinamento del Patto per fare il punto sui lavori svolti e sulle nuove prospettive. A una sala piena di rappresentanti di associazioni culturali, insegnanti, imprenditori e operatori pubblici, hanno portato le loro relazioni tanti rappresentanti istituzionali. Eleonora Ducci Assessora all’istruzione del Comuni Montani del Casentino ha aperto i lavori, Giovanna del Gobbo del Dipartimento della Formazione UNIFI ha coordinato la tavola rotonda sulle potenzialità e i possibili sviluppi del Patto, Daniela Nocentini Responsabili dei Servizi alla Persona dell’Unione dei Comuni e Andrea Rossi hanno parlato di risorse da e per il patto e Filippo Boni consigliere regionale ha fatto le considerazioni finali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Persona, Pace e Digitale: Papa Leone XIV ridisegna le “mappe della speranza”. ? A 60 anni dalla Gravissimum educationis, la Lettera Apostolica "Disegnare nuove mappe di speranza" rilancia il Patto Educativo. Le priorità: mettere la persona prima Vai su Facebook
"Il Patto educativo oggi siglato assieme a tredici protagonisti della formazione, è un impegno collettivo per costruire una visione comune di educazione ambientale in tutto il Friuli Venezia Giulia". Così @F_Scoccimarro alla firma nella sede @ARPAFVG https: - X Vai su X
Road map per salvare il panno del Casentino. L’idea di un super red carpet a Pitti - Il manager del gruppo dopo il primo passo dettaglia le mosse per un’uscita dalla crisi “Dobbiamo evitare di perdere un patrimonio”. Secondo msn.com