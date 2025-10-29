pattinaggio storica sasso decima vittoria mondiale

Implacabile, e perfetta. In estrema sintesi questo è il Mondiale di Pechino di Roberta Sasso, la 21enne pattinatrice della Invicta Skate Modena, che in Cina ha conquistato il titolo Mondiale nella gara di Solo Dance di pattinaggio artistico, bissando il successo ottenuto solo pochi giorni fa in Coppia Danza con il compagno Gherardo Altieri De Grassi. Con questo successo, giunto al termine di una prestazione esaltante dell’allieva del tecnico Beatrice Lotti, salgono a dieci i titoli Mondiali vinti dalla Sasso, due da Junior e tre da Senior nel Singolo Solo Dance, ed altrettanti nelle stesse categorie in Coppia Danza, bilancio che la pone già, a soli 21 anni, tra le pattinatrici italiane più vincenti di sempre, mettendo ’nel mirino’ il primato della bolognese Tarlazzi, che di Mondiali ne ha vinti la bellezza di sedici, per poi ritirarsi due anni fa, all’età di appena 26 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

