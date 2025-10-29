Pattinaggio di figura | Noemi Tali-Noah Lafornara saltano Skate America 2025

Per ammirare le gesta di Noemi Tali-Noah Lafornara al Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura si dovrà ancora attendere. La promettente coppia di danza italiana non sarà infatti purtroppo della partita in occasione di Skate America, quinta tappa del circuito pianificata all’Herb Brooks Arena di Lake Placid da venerdì 14 a domenica 16 novembre 2025. La motivazione è legata all’infortunio patito dal cavaliere poco prima dell’inizio della pre-season, precisamente prima del Lombardia Trophy. Attualmente, così come dichiarato dallo stesso team sui social, Noah si sta pian piano riprendendo. Nell’attesa di tornare al 100%, i danzatori hanno modificato la loro programmazione autunnale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio di figura: Noemi Tali-Noah Lafornara saltano Skate America 2025

News recenti che potrebbero piacerti

La Nazionale di pattinaggio di figura vola a Chongqing! ? Arrivano due podi nella Cup of China: Sara Conti e Niccolò Macii sono secondi tra le coppie di artistico, come Daniel Grassl nell’individuale! Scopri tutto qui https://bit.ly/3JcjyAZ FISG - Federazio Vai su Facebook

Si riparte a piano regime col pattinaggio di figura e la prima tappa del Grand Prix è in Francia, ad Angers ? Non perderti nessuna gara su Eurosport e Discovery+ #ISUGrandPrix - X Vai su X

Pattinaggio di figura: Noemi Tali-Noah Lafornara saltano Skate America 2025 - 2026 di pattinaggio di figura si dovrà ancora attendere. Segnala oasport.it

Pattinaggio su ghiaccio, la coppia Tali-Lafornara è campione del mondo junior nella danza - La coppia di danza formata da Noemi Maria Tali e Noah Lafornara ha scritto la storia nel pattinaggio di figura, vincendo il ... Riporta bergamonews.it

Mondiali pattinaggio figura 2025, Sara Conti e Niccolò Macii secondi a Boston - La coppia azzurra assoluta protagonista ai Mondiali di pattinaggio di figura in corso a Boston: secondo posto provvisorio in attesa del programma libero che si disputerà nella notte tra giovedì e ... Lo riporta sport.sky.it