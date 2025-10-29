Pattinaggio artistico in coppia Tommaso Cortini campione del mondo con Micol Milss
Il forlivese Tommaso Cortini, in coppia con la bolognese Micol Milss, si è laureato campione del mondo di pattinaggio artistico in coppia. Il risultato è stato colto ai World Games in corso in Cina. Partito con i favori del pronostico, freschi campioni italiani 2025, hanno affrontato con il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
