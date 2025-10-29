Pattinaggio artistico | Gutmann a Skate Canada con una nuova consapevolezza

Un Grand Prix da affrontare con una consapevolezza nuova. Mancano ancora pochi giorni e Lara Naki Gutmann comincerà il suo percorso nella celeberrima competizione itinerante di pattinaggio artistico. Nello specifico la trentina sarà della partita in occasione di Skate Canada, terza tappa della rassegna, con l’ambizione di mantenere lo stesso livello mostrato nel corso della pre-season. Poco più di anno fa lo status dell’allieva di Gabriele Minchio è mutato sensibilmente. In occasione del Finlandia Trophy 2024 infatti l’azzurra ha effettuato uno scatto in avanti evidente, conquistando un podio nel Grand Prix femminile che mancava dai tempi di Carolina Kostner e avvicinandosi all’importantissima soglia dei 200 punti, totale poi ottenuto materialmente al World Team Trophy e confermato al Nepela Memorial di Bratislava, dove è salita sul gradino più alto con il nuovo personal best di 202. 🔗 Leggi su Oasport.it

