Patente di guida più cara | quanto aumentano i costi e perché

Anche l’esame della patente costerà di più. Come se non bastasse la pioggia di tasse in aumento su cittadini e imprese, arriva un’altra stangata che riguarda il conseguimento della patente di guida e porterà gli italiani a spendere circa 20 euro in più solo per l’esame, a cui aggiungere le spese aggiuntive relative anche alle guide obbligatorie. Da novembre, infatti, la sessione d’esame per la patente sarà uguale per tutti i territori e i costi aggiuntivi verranno trasferiti sui candidati. La patente B, quindi, avrà un costo aggiuntivo di almeno 20 euro rispetto a oggi il prossimo anno, stando alle nuove regole del Codice della strada che introducono anche l’incremento da sei a otto ore delle guide obbligatorie. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

