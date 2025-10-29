Patente di guida esami truccati | scoperti con auricolari e microcamere
Firenze, 29 ottobre 2025 - La polizia stradale di Firenze ha scoperto un nuovo tentativo di truccare l’esame teorico per la patente di guida. Nel corso di un’attività di controllo presso la sede della Motorizzazione Civile, gli agenti hanno individuato quattro candidati in possesso di un sofisticato kit di comunicazione nascosto tra gli indumenti. Il sistema comprendeva un telefono cellulare occultato, un cavo bluetooth mimetizzato nei vestiti e un micro-auricolare color carne, quasi invisibile, dotato di antenna incorporata. Tutto il materiale è stato sequestrato. I candidati sono stati denunciati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
