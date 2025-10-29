Patente agli anziani quali sono le regole in Italia e come possono cambiare
Treviso, 29 ottobre 2025 – Con il suo Suv è finito contro un bus di linea pieno di studenti, ed è morto. Germano De Luca, 85 anni di Fregona (Treviso), aveva la patente sospesa eppure stamattina era alla guida della sua grossa auto coinvolta nell ’incidente Di Oderzo, nel Trevigiano. Una tragedia “che ci colpisce tutti, perché riguarda sia un decesso stradale che numerosi studenti e un autista spaventati e feriti — commenta il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon — Non posso che portare massimo cordoglio da parte della Provincia ai famigliari della vittima, e massima solidarietà ai feriti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
