Pastorello Gruppo Acea | Transizione idrica si affianca a quella energetica

(Adnkronos) – “Oltre alla transizione energetica, questo decennio è interessato dalla transizione idrica. Insieme a Intesa Sanpaolo, oggi, presentiamo due importanti novità nell’ambito del nostro accordo: il secondo report congiunto del Centro Studi Acea – Intesa Sanpaolo, che parla dell'acqua e sensibilizza sul suo utilizzo nella filiera agroalimentare, e l’annuncio del primo corso in Italia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

So figo, so bello, so un pastorello! Ciao ragà...me presento: so RICKY?, un giovane pastore tedesco in cerca del suo posto nel mondo. So giovane, ma di esperienze negative ne ho fatte già abbastanza: dopo vari trasferimenti di città e traslochi, so finito in ca Vai su Facebook

Pastorello (Gruppo Acea): "Transizione idrica si affianca a quella energetica" - “Oltre alla transizione energetica, questo decennio è interessato dalla transizione idrica. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Acea porta innovazione e cultura idrica al Meeting di Rimini - Il Gruppo Acea partecipa alla 46esima edizione del Meeting di Rimini, in programma fino al 27 agosto presso la Fiera. Lo riporta tg24.sky.it

Acea, Pastorello: “Innovazione e digitale con la persona al centro” - "Acea come operatore infrastrutturale ha l'obbligo di coniugare il passato e la tradizione con l'innovazione e il futuro". iltempo.it scrive