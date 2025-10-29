Pastore su Chivu | Ha tracciato un segno per terra ma la Serie A metterà alla prova le sue idee

Inter News 24 Pastore ha detto la sua sulle recenti prestazioni di Cristian Chivu! Le parole del giornalista sull’attuale tecnico nerazzurro. Il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto nel podcast Elastici di Cronache di Spogliatoio, ha analizzato le recenti dichiarazioni di Cristian Chivu, soffermandosi sul modo in cui l’allenatore dell’Inter si sta approcciando al panorama mediatico della Serie A. Secondo Pastore, il tecnico rumeno ha mostrato finora equilibrio e sobrietà nella comunicazione, evitando polemiche e mantenendo un profilo coerente con la sua personalità. Pur riconoscendo la difficoltà di confrontarsi con figure mediaticamente dominanti come Antonio Conte, il giornalista ha sottolineato come Chivu stia cercando di costruire una propria identità, fondata sul lavoro e sul silenzio, più che sull’esposizione pubblica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pastore su Chivu: «Ha tracciato un segno per terra, ma la Serie A metterà alla prova le sue idee»

Chivu e la scelta di non essere folle: così ha migliorato l'Inter di Inzaghi - Una volta ricevuta l’Inter in eredità, Cristian Chivu aveva due opzioni: tracciare una linea netta con il passato e imporre in maniera integralista la sua visione, come pure sarebbe stato legittimo; ... Secondo corrieredellosport.it