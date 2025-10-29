Pasolini omaggio dello scrittore Michel Maritato nel cinquantenario della morte

Napolitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In occosione del 2 Novembre, nel cinquantenario della morte di Pier Paolo Pasolini, lo scrittore Michel Emi Maritato dedica al grande intellettuale friulano un sonetto intenso e commosso, riaffermando il legame profondo che da anni lo unisce alla figura del poeta di Casarsa. Autore del volume. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Pasolini, omaggio dello scrittore Michel Maritato nel cinquantenario della morte - Dallo scrittore de “La fine del diverso”, un sonetto per ricordare il poeta corsaro. meridiananotizie.it scrive

pasolini omaggio scrittore michelCinquant'anni fa l'omicidio di Pier Paolo Pasolini - Sono passati 50 anni da quel 2 novembre 1975, quando all'idroscalo di Ostia, sul litorale romano, è stato ucciso Pier Paolo Pasolini, poeta, scrittore, autore, regista. Scrive ansa.it

pasolini omaggio scrittore michelDue serate in ricordo di Pier Paolo Pasolini - Un mistero lungo 50 anni è la morte di Pier Paolo Pasolini, massacrato nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975 all’idroscalo di Ostia. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pasolini Omaggio Scrittore Michel