' Partoriamo in movimento' | le ostetriche guidano le neo mamme verso le dinamiche del travaglio e del parto

Cesenatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ostetriche del Punto Nascita dell’Ospedale Bufalini di Cesena lanciano l’iniziativa ‘Partoriamo in Movimento’, un nuovo appuntamento mensile rivolto alle donne in gravidanza per conoscere, comprendere e sperimentare le dinamiche fondamentali del travaglio e del parto. L'obiettivo principale è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

