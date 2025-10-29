' Partoriamo in movimento' | le ostetriche guidano le neo mamme verso le dinamiche del travaglio e del parto
Le ostetriche del Punto Nascita dell’Ospedale Bufalini di Cesena lanciano l’iniziativa ‘Partoriamo in Movimento’, un nuovo appuntamento mensile rivolto alle donne in gravidanza per conoscere, comprendere e sperimentare le dinamiche fondamentali del travaglio e del parto. L'obiettivo principale è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
DOLORE ALLA SCHIENA DOPO LA TOELETTATURA Audrey è una giovane Labrador cioccolato che è stata portata per un grave dolore alla schiena e riluttanza al movimento all’attenzione del reparto di Neurologia. L’esame clinico ha evidenziato: • Nessun Vai su Facebook