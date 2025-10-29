Partiti i lavori per il marciapiede in via Imolese
A Firenzuola sono all’opera diversi cantieri, molti dei quali attivati dalla Città Metropolitana e l’assessore comunale ai lavori pubblici Andrea Brunetti (nella foto) esprime la propria soddisfazione e fa il punto. "I lavori di sistemazione della frana in località Tre Croci, sulla 610 Imolese nei pressi di San Pellegrino, sono un intervento atteso da molti anni e che restituirà piena sicurezza e viabilità alla zona": si tratta infatti del famoso semaforo che dal 2009 rallenta la viabilità in quella zona, con un senso unico alternato. Altri due importanti interventi sull’ Imolese, a opera della Metrocittà riguardano due ponti in località Rimessa, subito dopo Coniale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Maurizio Veloccia. Giulio Cercato · Chic & Sweet (Instrumental). ? A Monteverde Vecchio sono partiti i lavori per la nuova scalinata che collegherà via Luigi Amadei a via Antonio Cesari e Largo Federico Caffè: un’opera attesa da anni dagli abitanti di questo - facebook.com Vai su Facebook
Black point largo Somalia, partiti i lavori per mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale https://ift.tt/4x6a2s5 - X Vai su X
Montepulciano, lavori per nuovo marciapiede sulla SP326 a Gracciano - Nuovo marciapiede: intervento da oltre 430 mila euro per collegare in sicurezza la frazione di Gracciano con la zona artigianale ... Riporta sienafree.it
Strada dei tifosi, partiti i lavori - Sarà costruita dalla Provincia anche una nuova scuola finanziata con 9,5 milioni di euro dal Miur ... Si legge su ciociariaoggi.it
Partiti i lavori per correggere la ciclabile ai Parioli, grazie alle indicazioni dei cittadini - i lavori di correzione della pista ciclabile su via Panama, nel cuore dei Parioli, dopo settimane di tensioni tra residenti e amministrazione comunale. Si legge su msn.com