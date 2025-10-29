Partiti i lavori per il marciapiede in via Imolese

A Firenzuola sono all’opera diversi cantieri, molti dei quali attivati dalla Città Metropolitana e l’assessore comunale ai lavori pubblici Andrea Brunetti (nella foto) esprime la propria soddisfazione e fa il punto. "I lavori di sistemazione della frana in località Tre Croci, sulla 610 Imolese nei pressi di San Pellegrino, sono un intervento atteso da molti anni e che restituirà piena sicurezza e viabilità alla zona": si tratta infatti del famoso semaforo che dal 2009 rallenta la viabilità in quella zona, con un senso unico alternato. Altri due importanti interventi sull’ Imolese, a opera della Metrocittà riguardano due ponti in località Rimessa, subito dopo Coniale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

