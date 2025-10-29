Partite truccate in Serie C e Primavera cinque arresti tra arbitri e complici | scandalo in Calabria

Un’inchiesta della Procura di Reggio Calabria ha portato all’arresto di cinque persone, tra cui un arbitro ritenuto il promotore di un’organizzazione criminale dedita alla frode sportiva. Le indagini avrebbero svelato un sistema di manipolazione dei risultati in diverse gare di Serie C, Primavera e Primavera 2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Partite truccate dagli arbitri in Serie C e Primavera: cinque arresti in Calabria - X Vai su X

L’FBI e la polizia di New York hanno smantellato un sistema di scommesse e partite di poker truccate. Oltre 30 arresti e giro d'affari da 7 milioni Vai su Facebook

Partite truccate in Serie C e Primavera, cinque arresti tra arbitri e complici: scandalo in Calabria - Un’inchiesta della Procura di Reggio Calabria ha portato all’arresto di cinque persone, tra cui un arbitro ritenuto il promotore di un’organizzazione ... Secondo fanpage.it

Arbitro accusato di aver truccato partite in Primavera e Serie C: avrebbe indirizzato il risultato verso l'esito di alcune scommesse - Un arbitro della sezione di Reggio Calabria è accusato di promuovere e dirigere un'associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, indirizzando il risultato di alcune partite di Primavera, ... Secondo msn.com

L’arbitro che truccava le partite per guadagnare dalle scommesse, così convinceva pure i colleghi: i rigori inventati e le espulsioni combinate – Il video - Ad attirare l'attenzione un flusso anomalo di scommesse su una partita Il giro di scommesse si concentrava soprattutto sulle partite di campionati giovanili, compresa la Primavera. Riporta open.online