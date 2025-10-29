Partite truccate in Serie C e Primavera cinque arresti tra arbitri e complici | scandalo in Calabria

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’inchiesta della Procura di Reggio Calabria ha portato all’arresto di cinque persone, tra cui un arbitro ritenuto il promotore di un’organizzazione criminale dedita alla frode sportiva. Le indagini avrebbero svelato un sistema di manipolazione dei risultati in diverse gare di Serie C, Primavera e Primavera 2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

